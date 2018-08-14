В СПЧ предложили властям субсидировать аренду неиспользуемого жилья

Москва, , 15:22 — REGNUM В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили провести инвентаризацию неиспользуемого жилья и продумать схему его вовлечения в оборот. Об этом в ходе специального заседания СПЧ заявил его зампред Евгений Бобров.

По его словам, только в столице России неиспользуемого жилья порядка двух миллионов квадратных метров. Также Бобров отметил, что СПЧ предлагает разработать порядок найма нуждающимися категориями граждан РФ свободного жилья, в том числе находящегося в частной собственности, через создание механизма субсидирования из бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования рынка жилья экспертами выяснилось, что в июле 2018 года желающим снять квартиру в Москве придётся платить за неё минимум 20 тыс. рублей в месяц. В Московской области жильё обойдётся дешевле — в 15 тыс. рублей в месяц.

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