Цены на нефть поддержали санкции против Ирана

Москва, , 15:18 — REGNUM ОПЕК в своем ежегодном отчете снизила прогноз спроса на нефть на 2019 год на 20 тыс. баррелей в сутки до 1,43 млн баррелей в сутки. Одновременно с этим повысили прогноз добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК в 2019 году. Прогнозируется повышение на 30 тыс. баррелей, до уровня 2,13 млн баррелей в сутки. В отчете также было указано, что основной экспортер в ОПЕК, Саудовская Аравия, снизила объем добычи, чтобы избежать перепроизводства, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом прогнозы роста добычи со стороны США подтверждаются. Опубликованные на прошлой неделе данные от Baker Hughes продемонстрировали, что американские нефтедобытчики увеличили число буровых установок до 869, что стало максимальным значением с марта 2015 года», — отметил эксперт.

На фоне негативной статистики нефть 13 августа резко снизилась. Однако инвесторы выкупили падение благодаря возобновлению санкций США против Ирана, которые с ноября коснутся и нефтяного сектора. Технически Brent с начала недели тестировала поддержку $71,32 за баррель. Во второй раз от уровня начался рост. В целом в перспективе ожидается дальнейшая консолидация вблизи уровня.

«Глобальным риском остается снижение мирового спроса на нефть на фоне усиления торговой конфронтации между США и рядом стран», — полагает Капустянский.

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