Выборы главы Тюменской области: кто пополняет избирательный фонд Моора?

Тюмень, , 15:52 — REGNUM Суммарный фонд кандидатов в губернаторы Тюменской области за полмесяца вырос почти в три раза и составил 30,375 млн рублей. Причиной увеличения стало пополнение двух кандидатских фондов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Тюменской области.

Напомним, на пост главы Тюменской области претендуют врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия», а также депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артём Зайцев — от ЛДПР, и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России». Все они зарегистрированы 3 августа 2018 года и получили соответствующие кандидатские удостоверения.

К 27 июля 2018 года суммарный фонд четырёх участников в грядущих выборах главы Тюменской области составлял 8,9 млн рублей, большая часть из которого в размере 7 млн рублей — это фонд кандидата от партии парламентского большинства Александра Моора. На 13 августа его фонд вырос более чем в четыре раза — до 28 млн рублей за счёт пожертвований юридических лиц. А именно АО «Мостострой-11» вложило в избирательную кампанию Александра Моора 10 млн рублей, «Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития» также вложил 10 млн рублей и 1 млн пожертвовало ЗАО «ЕПРС».

Об АО «Мостострой-11» известно из открытых источников, что предприятие прописано в городе Сургуте (ХМАО). Одним из его акционеров (25%) является ПАО «Мостотрест». Об этом говорится на сайте ПАО. Отметим, что «Мостотрестом» в 94,2% акций владеет АО «ТФК-Финанс», которое, в свою очередь, с апреля 2018 года, принадлежит Аркадию Ротенбергу.

«Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития», согласно открытым данным, возглавляет Владимир Шевчик, который является учредителем 32 предприятий и мужем первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик. Учредителями данного фонда указаны Межрегиональный фонд поддержки партии «Единая Россия» и патриарх уральского бизнеса Валерий Язев.

Владельцем нижневартовского ЗАО «ЕПРС» является АО «Тюменьнефтегаз» — одно из дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». Однако в списке аффилированных лиц российского гиганта нефтедобычи за 30 июня 2018 года обнаруживается правительство Российской Федерации, которому принадлежит более 85% акций ПАО.

В документах избиркома Тюменской области говорится о запретах на пожертвования в избирательные кандидатские фонды финансов от юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 30%. И в данном моменте к ЗАО «ЕПРС», как к спонсору претендента на губернаторский пост, возникают вопросы. Одно можно сказать, поддержка у врио губернатора Тюменской области Александра Моора солидная — обухом не перешибёшь.

Отметим, что увеличился на несколько сот тысяч рублей избирательный фонд кандидата Владимира Пискайкина — на 13 августа он составил 975 тыс. рублей.

Неизменными по суммам остались фонды у Артёма Зайцева — 1,05 млн рублей, а также Ивана Левченко — 350 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Тюменской области, которые запланированы на 9 сентября 2018 года, связаны с переходом прежнего главы региона Владимира Якушева на пост руководителя Минстроя России.

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