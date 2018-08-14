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За семь месяцев добыча угля в Казахстане выросла на 4%

Экономика

Более половины угля отгружено электростанциям

За семь месяцев добыча угля в Казахстане выросла на 4%
Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Астана, 14 августа 2018, 15:02 — REGNUM  По итогам семи месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 60 млн тонн угля, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 августа издание ic24 со ссылкой на первого заместителя министра по инвестициям и развитию республики Романа Скляра.

За отчетный период электростанциям было отгружено 32,5 млн тонн угля, на коммунально-бытовые нужды — 5,5 млн тонн, на экспорт — 15 млн тонн. Скляр добавил, что в целях подготовки к отопительному сезону министерство организует ежедневный мониторинг объемов отгрузки угля для коммунально-бытовых нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Скляр заявил, что на предстоящий отопительный сезон населению Казахстана потребуется 15 млн тонн угля. Для подготовки к отопительному сезону в республике создана государственная комиссия.

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