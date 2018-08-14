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Федерация металлургов Украины: УЖД могут скрытно повысить тарифы

Экономика

Речь идет о грузовых железнодорожных перевозках

Киев, 14 августа 2018, 14:43 — REGNUM  Тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут скрыто повыситься на 25%, заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, сообщает 14 апреля «112 Украина».

По его словам, 31 октября 2017 года тарифы уже были повышены на 15%. Также министерство инфраструктуры Украины планирует поднять ставки на подачу порожних вагонов, что поднимет стоимость грузоперевозок еще на 15%. Если сложить все повышения, то украинскому бизнесу придется доплатить около 20 млрд гривен ($730 млн).

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Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация Украины заявила, что на повышение цен на грузоперевозки железнодорожным транспортом необходимо ввести мораторий. Также недовольство действиями «Украинских железных дорог» высказывали в концерне «Укрметаллургпром».

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