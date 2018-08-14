«Уровень жизни в некоторых субъектах РФ вызывает тревогу»

Ставрополь, , 14:40 — REGNUM Повышение пенсионного возраста вызвано необходимостью, рано или поздно в России придется это делать, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Зоболев.

Повышать возраст необходимо, потому что, во-первых, экономическое положение страны не очень устойчивое, а, во-вторых, надо думать не о сегодняшнем дне, а о будущих поколениях тоже. Появятся дополнительные накопления, появится запас прочности. Кроме того, в России вырос средний прожиточный минимум. что говорит об улучшении качества жизни.

«При этом вызывает тревогу уровень жизни в некоторых субъектах РФ, они все в разных позициях, где-то люди живут очень хорошо (Москва, Санкт-Петербург), а в некоторых регионах население живёт очень бедно. Этот экономический разрыв необходимо сбалансировать. Кроме того, надо прекратить дебаты вокруг пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Этого не стоит делать, сегодня как никогда нужна консолидация общества, а не разобщенность», — высказал свое мнение Зоболев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»