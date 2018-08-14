Вторник, 14 Августа 2018 года
15:19:10 МСК

За семь месяцев добыча нефти в Казахстане выросла на 6,1%

Экономика

За семь месяцев Казахстан экспортировал 42,8 млн тонн нефти

За семь месяцев добыча нефти в Казахстане выросла на 6,1%
skeeze
Нефть

Астана, 14 августа 2018, 14:40 — REGNUM  За семь месяцев 2018 года в Казахстане добыто 52,9 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 августа издание «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики республики Каната Бозумбаева.

За отчетный период на месторождении Кашаган было добыто 7,37 млн тонн нефти, на Тенгизе — 17,2 млн тонн, Карачаганаке — 7,3 млн тонн.

За семь месяцев Казахстан экспортировал 42,8 млн тонн нефти, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Объем переработки составил 9,17 млн тонн, объем производства нефтепродуктов — 6,38 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2018 года объем добычи нефти в Казахстане увеличился на 6%, до 37,7 млн тонн. До конца 2018 года в Казахстане планируют добыть 87 млн тонн нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: За пять месяцев добыча нефти в Казахстане увеличилась на 6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить