Вторник, 14 Августа 2018 года
15:19:19 МСК

За семь месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%

Экономика

По итогам шести месяцев рост ВВП составил 4,1%

Астана, 14 августа 2018, 14:24 — REGNUM  По итогам первых семи месяцев 2018 года рост ВВП Казахстана составил 4%, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов. Об этом 14 августа сообщает агентство «Казинформ».

По словам министра, основным драйвером роста стало ослабление инфляционного давления и повышение инвестиционной активности. С начала 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам шести месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4,1%. В первом полугодии уровень инфляции составил 2,6%, а в годовом выражении — 5,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: В первом полугодии рост ВВП Казахстана составил 4,1%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить