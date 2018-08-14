Подорожание авиабилетов из-за курса рубля — не новость

Москва, , 13:50 — REGNUM Подорожание авиабилетов на международные направления, как и других товаров и услуг, покупаемых за рубежом, в связи с ростом курса доллара к рублю — это не новость, считает редактор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Ранее сообщалось, что подорожание авиабилетов на 5−7% произойдет в ближайшие два дня.

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Все расчеты на авиарынке осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). То есть, стоимость билета на международное направление формируется исходя из колебаний курса рубля к доллару или евро.

Курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и меняется раз в неделю в соответствии с курсом Банка России. Курс обмена, по которому рассчитывается стоимость авиабилета, устанавливается в ночь со вторника на среду с округлением до 50 копеек.

Сейчас он пока старый — евро стоит 73,50 рубля, доллар — 63,50 рубля. Но уже 15 августа курс будет обновлен согласно ЦБ РФ: на 14 августа доллар стоит 68,22 рубля, евро — 77,65 рубля.

Если покупка авиабилета планировалась, то с ней лучше поторопиться. Как и с покупкой товаров, чья стоимость рассчитывается в долларах или евро, поскольку пока товары есть в наличии — они закуплены по старому курсу к рублю и можно ощутимо выиграть на курсовой разнице, ведь новая партия, например, бытовой техники, может быть уже ощутимо дороже.

По данным порталаBiletix с 8 по 12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в этот период. А продажи авиабилетов на внутренних направлениях не растет. Это говорит лишь о том, что те, кто планировал поездку на ближайшее время, поторопились купить билеты и зафиксировать их стоимость.

С другой стороны, если покупка не срочная — лучше не торопиться. Во-первых, курс как вырос, так и может снизиться. А во-вторых, попытаться выиграть на разнице курсов валют — дело сложное, стоит вспомнить ситуацию декабря 2015 года, когда многие пытались купить товары впрок или в надежде на перепродажу, и проиграли на этом.