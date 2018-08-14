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ВВП Италии растет вдвое медленнее, чем в среднем в Евросоюзе

Экономика

За год ВВП Италии вырос на 1,1%

Рим, 14 августа 2018, 13:39 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года рост ВВП Италии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 1,1%, сообщает во вторник, 14 августа, информагентство Ansa со ссылкой на данные Eurostat.

В сравнении с первым кварталом 2018 года рост ВВП составил 0,2%.

В целом в Евросоюзе в первом полугодии 2018 года рост ВВП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 2,2%, в сравнении с первым кварталом — 0,4%.

Аналогичные показатели зафиксированы и в отношении еврозоны.

Запланированный показатель роста ВВП Италии на 2018 год — 1,5%. По данным национального Института статистики, в первом полугодии 2018 года наблюдалось падение в отрасли сельского хозяйства, а промышленность и сфера услуг демонстрировали рост.

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Экономика Италии
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