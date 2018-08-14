«Для повышения пенсионного возраста нет положительных предпосылок»

Волгоград, , 13:36 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение скорее отрицательное, чем положительное. Это связано с тем, что на сегодняшний день в России не созданы условия жизни для нормальной жизни человека, особенно пенсионного возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой социальной работы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», исполнительный секретарь Общественной палаты Волгоградской области V созыва Анатолий Вырщиков.

То есть, по его мнению, существуют проблемы и в сфере здравоохранения, образования, культуры, жизнедеятельности человека в целом. Сама идея, заложенная в законопроекте о повышении пенсионного возраста, она понятна, но в сегодняшних условиях реализовать её очень сложно, потому что, если посмотреть средний возраст жизни, то зайдя в поликлинику, можно увидеть, что почти все медицинские услуги платные. Пенсионер не может позволить себе платную медицину, тогда о какой продолжительности жизни может идти речь.

«Продолжительность жизни в России больше связана с понижением младенческой смертности, а сама жизнь не даёт перспективы людям пенсионного возраста, плюс проблемы трудоустройства, то есть это громадный комплекс проблем. Для решения этих проблем должна быть стратегия государств, тогда повышение пенсионного возраста будет возможно. Пересматривать пенсионную систему в стране надо, но в данных временных условиях — это нежелательно, нет положительных предпосылок для этого», — высказал свою точку зрения Вырщиков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»