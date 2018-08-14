Из ситуации с «Натали Турс» необходимо сделать кардинальные выводы

Москва, , 13:35 — REGNUM Из ситуации с «Натали Турс» необходимо сделать вывод, и не только туристическим компаниям и туристам, считает директор по развитию Туристской ассоциации регионов России (ТАРР)Владимир Летик.

Ранее на официальном сайте компании появилось сообщение, что деятельность туроператора «Натали Турс» приостановлена. Президент туристической компании Владимир Воробьев опроверг сообщение, объяснив его появление «человеческим фактором» — на сайте, по его словам, должны были обновить информацию от 4 июля об аннуляции туров и остановке продаж.

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Понятно, что прессинг, который испытывает сейчас глава компании в связи с проблемами Натали турс, неподъемный. Понятно, что менеджмент старается каким-то способом ответить на вызов общества и власти. Считаю, что сегодняшняя ситуация идет в соответствии с прогнозом: компанию надо будет похоронить, деньги, скорее всего, туристы потеряют.

Сможем ли мы сделать из этого выводы? Судя по развитию ситуации с «Натали Турс» — не сможем. Ни общество, ни бизнес, ни власти не хотят сделать шаг навстречу.

В патовой ситуации, когда только чудо может спасти всех, этим чудом является источник крупного кредитования. У Воробьева цейтнот, поэтому — по аналогии с авиакомпанией ВИМ Авиа — не исключено, что даже если он найдет деньги, то будет уже слишком поздно.

Все указывает на то, что система, которая, по идее, должна была страховать туристов от потерь, не работает. Никто не хочет брать на себя ответственность. Мне кажется, что выводы нужно сделать кардинальные. Есть ли смысл топить компанию, которая много лет была устойчивой и оправдывала все ожидания туристов?

Правила игры сами по себе не правильные: если мы говорим, что бизнес сам по себе, государство само по себе, а турист — сам по себе, то ситуация с «Натали Турс» ждет любой бизнес.

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