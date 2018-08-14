Завод «Гидравлика» удостоили премии «Авиастроитель года»

Уфа, , 13:33 — REGNUM Уфимское агрегатное производственное объединение «Гидравлика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) стало обладателем диплома конкурса «Авиастроитель года» за импортозамещение украинских комплектующих, сообщает 14 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Награждение предприятия прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. По его словам, признание значительных успехов агрегаторного объединения, показывает, что выбранный его руководством путь развития является «верным, результативным и полезным для всей отрасли».

Добавим продукцию, которая ранее производилась на украинских предприятиях, УАП «Гидравлика» активно осваивает с 2016 года. Прежде всего речь идет об электроцентробежных и плунжерных насосах и насосных станциях. В настоящее время данная линейка агрегатов применяется на большинстве самолетов и вертолетов, созданных в СССР и Российской Федерации.

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