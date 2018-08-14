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Почти половина организаций на Украине не платит зарплаты рабочим

Экономика

Половина экономики страны работает в теневом секторе

Киев, 14 августа 2018, 13:29 — REGNUM  На Украине с начала 2018 года 47% проверенных организаций имели нарушения по выплате зарплаты, сообщает 14 августа пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Согласно сообщению, ГФС обнаружила, помимо нарушений при выплатах заработной платы, что 4,2 тыс. наемных работников трудились без оформления соответствующих договоренностей. В результате проверок нарушителям законодательства было начислено к уплате дополнительно почти 800 млн гривен ($29,3 млн).

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что реальная задолженность по зарплате на Украине в два раза выше официальной статистики, так как половина экономики страны находится в теневом секторе.

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Социально-экономический кризис на Украине
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