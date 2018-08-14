В Москве объем онлайн-торговли за 6 месяцев 2018 года вырос на 35%

Москва, , 15:44 — REGNUM В Москве зафиксировали увеличение темпов роста торговли через интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы. Так, прирост в первые шесть месяцев 2018 года составил 35%.

«Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли Москвы за шесть месяцев нынешнего года составил 74 млрд рублей», — сообщил глава ведомства Владимир Ефимов.

Он добавил, что темпы развития розничной онлайн-торговли в Москве за период с января по июнь 2018 года более чем в два раза превысила средние темпы роста оборота столичных торговых предприятий (17%, по данным Мосгорстата).

«Активное строительство в последние годы современной цифровой инфраструктуры, развитие широкого спектра сервисов для горожан сделало Москву лидером рейтинга городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг», — подчеркнул Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2018 года предприниматели Москвы получили более 51 тыс. патентов на сумму почти 4,5 млрд рублей. Кроме того, было приобретено 1600 патентов, что на 107% превышает результаты аналогичного периода 2017 года.

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