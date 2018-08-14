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В Ростове-на-Дону определят подрядчика строительства детской поликлиники

Экономика

Медицинское учреждение должно появиться в Железнодорожном районе

В Ростове-на-Дону определят подрядчика строительства детской поликлиники
Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР
Стройплощадка

Ростов-на-Дону, 14 августа 2018, 13:00 — REGNUM  В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону появится новая детская поликлиника. Согласно техническому заданию, размещённому на сайте госзакупок, медицинское учреждение должно быть построено за год с момента подписания контракта на выполнение работ, сообщает ИА REGNUM 14 августа.

С подрядчиком до конца месяца определится городское управление капитального строительства. Медицинское учреждение построят на улице Профсоюзной, рядом с городской больницей № 7.

Стоимость объекта составляет почти 340 млн рублей. Строительные работы проведут не только за счёт средств из городского бюджета, но и за счёт субсидий, поступающих из региональной казны.

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Материальная база медицинских учреждений
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