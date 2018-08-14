В Ростове-на-Дону определят подрядчика строительства детской поликлиники

Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону появится новая детская поликлиника. Согласно техническому заданию, размещённому на сайте госзакупок, медицинское учреждение должно быть построено за год с момента подписания контракта на выполнение работ, сообщает ИА REGNUM 14 августа.

С подрядчиком до конца месяца определится городское управление капитального строительства. Медицинское учреждение построят на улице Профсоюзной, рядом с городской больницей № 7.

Стоимость объекта составляет почти 340 млн рублей. Строительные работы проведут не только за счёт средств из городского бюджета, но и за счёт субсидий, поступающих из региональной казны.