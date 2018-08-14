В Ростовской области «Донавтовокзал» вновь проиграл суд

Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM В Ростовской области ПАО «Донавтовокзал», попавшийся в этом году на картельном сговоре с ООО «Транс Сервис», вновь проиграл очередной один суд. В судебном порядке доказано, что компания с 2015 года незаконно удерживала с «Ростовской транспортной компании» деньги за услугу, которая на самом деле не оказывалась. Как сообщили ИА REGNUM в Ассоциации работников транспорта и туризма, автовокзал обязали вернуть 300 тыс. рублей за незаконную инкассацию.

Мало того, что никаких бумаг, которые бы подтверждали фактическое оказание услуги «Инкассация АВ/АС» за всё это время не представлялось, так ещё и согласно закону «О банках и банковской деятельности» ПАО «Донавтовокзал» не имеет права оказывать услуги инкассации и, соответственно, удерживать за нее какие-либо суммы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее инспекторы ростовского УФАС поймали на картельном сговоре ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис». Дело об административном правонарушении было возбуждено после многочисленных жалоб перевозчиков. В результате и пассажиры переплачивали, и права перевозчиков «Донавтовокзала» были нарушены. Обе компании обязаны заплатить штраф в размере 10 млн рублей, а также устранить нарушения.

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