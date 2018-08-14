Владивостокский порт соединил коммерческий путь из Пусана в Санкт-Петербург

Владивосток, , 12:42 — REGNUM Российская группа FESCO совместно с южнокорейской Hyundai Glovis Co. Ltd запустила регулярный контейнерный сервис из Пусана в Санкт-Петербург. Транзит грузов будет осуществляться через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), сообщает 14 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что контейнеры из Южной Кореи будут доставляться во владивостокский порт, а затем перегружаться на железнодорожные составы, следующие в Санкт-Петербург. Общее время транспортировки по марштуру Пусан — Санкт-Петербург составит 15 суток. Грузовой поток в основном будет состоять из автомобильных запчастей и комплектующих для российского завода компании Hyundai Motor. Объем перевозок составит примерно 500 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в месяц.

Торжественная церемония отправки первого поезда в Санкт-Петербург состоялась 14 августа. В ней приняли участие представители FESCO и Hyundai Glovis Co. Ltd.

Ранее компания FESCO запустила проект «Пусан-Москва за 15 дней», который существенно сократил время доставки грузов в столицу России и стал частью инициативы по развитию коммерческой перевозки грузов из портов Азиатско-Тихоокеанского региона через российский Дальний Восток.