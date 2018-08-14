Для снижения спроса на нефть повода пока нет

Москва, , 12:22 — REGNUM Несмотря на обвал финансового рынка прошлой недели и резкое укрепление доллара США, цены на нефть остаются в узком диапазоне и не собираются поддаваться спекулятивным атакам. Этот фактор еще раз подтверждает, что обвал российского рубля был вызван не экономическими, а именно спекулятивными факторами. Цены на нефть поддерживаются объективными факторами в виде баланса спроса и предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Для снижения спроса повода пока нет. Более того, Международное экономическое агентство изменило прогноз спроса в сторону роста в 2018 году до 99,2 млн баррелей в сутки и в 2019 году до 100,7 млн баррелей в сутки. А вот с предложением могут быть проблемы, что, собственно, и держит цены выше $70 за баррель», — считает эксперт.

Несмотря на увеличение добычи в России в июле до уровня 2016 года в 11,6 млн баррелей в сутки (с газовым конденсатом 11,21 млн баррелей), Саудовская Аравия снизила добычу до 10,35 млн бочек. Снижается добыча в Венесуэле и грозит упасть ниже 1 млн баррелей в сутки. С 6 августа начался обратный отсчет в деле введения санкций со стороны США в отношении Ирана и тех компаний, которые к 4 ноября не свернут свой бизнес в исламской республике. Тегеран грозит в ответ заблокировать поставки через Ормузский пролив, это уже пахнет порохом.

«Сегодня, 14 августа, цена марки Brent меняется в узком диапазоне чуть выше $73 долларов за баррель. Скорее всего, в течение дня цена останется около этих значений. К закрытию американской торговой сессии выйдут предварительные данные по запасам нефти в США, которые станут драйвером цен на завтра (15 августа)», — отметил Грачев.

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