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Для снижения спроса на нефть повода пока нет

Экономика

Цены на чёрное золото поддерживаются объективными факторами, заявил эксперт

Для снижения спроса на нефть повода пока нет
eluela31
Нефть

Москва, 14 августа 2018, 12:22 — REGNUM  Несмотря на обвал финансового рынка прошлой недели и резкое укрепление доллара США, цены на нефть остаются в узком диапазоне и не собираются поддаваться спекулятивным атакам. Этот фактор еще раз подтверждает, что обвал российского рубля был вызван не экономическими, а именно спекулятивными факторами. Цены на нефть поддерживаются объективными факторами в виде баланса спроса и предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Для снижения спроса повода пока нет. Более того, Международное экономическое агентство изменило прогноз спроса в сторону роста в 2018 году до 99,2 млн баррелей в сутки и в 2019 году до 100,7 млн баррелей в сутки. А вот с предложением могут быть проблемы, что, собственно, и держит цены выше $70 за баррель», — считает эксперт.

Несмотря на увеличение добычи в России в июле до уровня 2016 года в 11,6 млн баррелей в сутки (с газовым конденсатом 11,21 млн баррелей), Саудовская Аравия снизила добычу до 10,35 млн бочек. Снижается добыча в Венесуэле и грозит упасть ниже 1 млн баррелей в сутки. С 6 августа начался обратный отсчет в деле введения санкций со стороны США в отношении Ирана и тех компаний, которые к 4 ноября не свернут свой бизнес в исламской республике. Тегеран грозит в ответ заблокировать поставки через Ормузский пролив, это уже пахнет порохом.

«Сегодня, 14 августа, цена марки Brent меняется в узком диапазоне чуть выше $73 долларов за баррель. Скорее всего, в течение дня цена останется около этих значений. К закрытию американской торговой сессии выйдут предварительные данные по запасам нефти в США, которые станут драйвером цен на завтра (15 августа)», — отметил Грачев.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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