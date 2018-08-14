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В «Натали Турс» объяснили сообщение о приостановке деятельности

Экономика

На текущее время основные разделы сайта компании по-прежнему недоступны

В «Натали Турс» объяснили сообщение о приостановке деятельности
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Москва, 14 августа 2018, 12:18 — REGNUM  Опубликованная на сайте туроператора «Натали Турс» информация о приостановке операционной деятельности компании ошибочна, заявил президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Об этом сообщает 14 августа РБК.

По словам Воробьёва, виной появления «некорректной заставки» на сайте является «человеческий фактор» и ошибка сотрудника «Натали Турс». Также президент компании-туроператора сообщил агентству, что в настоящий момент ошибку уже исправили.

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Добавим, на текущее время основные разделы сайта компании по-прежнему недоступны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля один из крупнейших в России туроператоров — «Натали Турс» — объявил об аннулировании зарубежных туров и прекращении продаж в связи с финансовыми трудностями. По оценкам экспертов, пострадать от этого решения могут до 30 тыс. клиентов компании.

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