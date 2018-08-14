В «Натали Турс» объяснили сообщение о приостановке деятельности

Москва, , 12:18 — REGNUM Опубликованная на сайте туроператора «Натали Турс» информация о приостановке операционной деятельности компании ошибочна, заявил президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Об этом сообщает 14 августа РБК.

По словам Воробьёва, виной появления «некорректной заставки» на сайте является «человеческий фактор» и ошибка сотрудника «Натали Турс». Также президент компании-туроператора сообщил агентству, что в настоящий момент ошибку уже исправили.

Читайте также: «Денег на всех не хватит»: выплаты клиентам «Натали Турс» ограничены

Добавим, на текущее время основные разделы сайта компании по-прежнему недоступны.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля один из крупнейших в России туроператоров — «Натали Турс» — объявил об аннулировании зарубежных туров и прекращении продаж в связи с финансовыми трудностями. По оценкам экспертов, пострадать от этого решения могут до 30 тыс. клиентов компании.

Читайте также: «Натали Турс»: операционная деятельность приостановлена