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У мафиози, контролировавших рынок в Палермо, изъяли 150 млн евро

Экономика

Бизнесменов обвиняют в незаконной монополизации торговли

У мафиози, контролировавших рынок в Палермо, изъяли 150 млн евро
Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США, Италия
Мафиози

Палермо, Италия, 14 августа 2018, 12:14 — REGNUM  Управление по борьбе с мафией Палермо конфисковало у двух предпринимателей имущество на общую сумму в 150 млн евро, сообщает Agenzia Italia во вторник, 14 августа.

По данным правоохранителей, бизнесмены контролировали продуктовый рынок в Палермо, монополизировав значительную часть услуг и поставок, и что оба они связаны с мафией.

В число монополизированных услуг входили, в частности, парковка рядом с рынком, услуги по упаковке товаров и услуги носильщиков.

Среди конфискованного имущества — городская и загородная недвижимость, магазины, транспортные средства и банковские счета.

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Организованная преступность
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