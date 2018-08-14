«Деятельность Пенсионного фонда РФ требует финансового анализа»

Владикавказ, , 12:00 — REGNUM Федерация профсоюзов Северной Осетии — это 15 отраслевых профсоюзов республики — не поддержали инициативу правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Профсоюзы считают, что при рассмотрении данного законопроекта не учтен целый ряд негативных последствий, которые могут быть в случае принятия законопроекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель объединения организаций профсоюзов в Республике Северная Осетия-Алания Таймураз Касаев.

«В-первых, при рассмотрении законопроекта о повышении пенсионного возраста должен быть пакетно рассмотрен целый ряд законодательных актов, которые давали как людям предпенсионного возраста, так и молодым гражданам гарантии на трудоустройство или на сохранение рабочего места.

Во-вторых, у финансово-экономического блока правительства РФ есть достаточно много рычагов, которые позволили бы привлечь в Пенсионный фонд РФ (ПФР) дополнительные средств. Таким источникам, например, может: реальный рост заработной платы в стране, увеличение зарплат будет напрямую влиять на наполняемость ПФР. Кроме того, дать дополнительные средства может введение прогрессивной шкалы налогообложения, — пояснил эксперт

В то же время нужно рассмотреть внутренние возможности ПФР, изменение финансовой политики внутри самого ПФР, деятельность фонда требует финансового анализа. Так, по данным СМИ, расходы ПФР на собственные нужды, составляет порядка 1 трлн рублей. Все эти вопросы нужно обсуждать.

«В принципе люди пенсионного возраста готовы работать после выхода на пенсию. Другое дело, что в стране и особенно в северной Осетии мало рабочих мест, ощущается их нехватка. Потеря в предпенсионном возрасте рабочего места, это обречение человека на выживание — ни зарплаты, ни пенсии, поэтому, конечно, властям надо думать о создании дополнительных рабочих мест», — высказал свое мнение Касаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»