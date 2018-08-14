ТПП РФ предлагает облегчить работу экспортеров

Москва, , 11:44 — REGNUM В Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ) решили облегчить жизнь экспортеров. Здесь разработан и направлен в Минфин России законопроект «О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Документ предусматривает ряд изменений, которые позволят экспортерам преодолеть барьеры, замедляющие путь российских товаров на зарубежные рынки.

«Мы стараемся свести все бюрократические процедуры к разумному минимуму. Предложения по изменению Налогового Кодекса были разработаны по итогам заседания Комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Налогового совета ТПП РФ. Так что это наше коллективное мнение. И надеемся, что их принятие упростит администрирование и сократит издержки бизнеса», — говорит президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В соответствии с действующим законодательством для подтверждения нулевой ставки НДС экспортер должен представить в налоговую службу три вида документов. Это контракт, таможенная декларация с отметками двух таможенных органов (выпуска и убытия за пределы таможенной территории ЕАЭС) и транспортные документы, по которым товар был вывезен за границу. Из этого правила есть определенные исключения, которые, впрочем, не очень влияют на общую картину.

Особое место в ряду отечественных производителей занимают предприятия, экспортирующие товары низкой стоимости (до 1000 евро). На рынке они представлены в основном субъектами малого и среднего предпринимательства. Такие экспортеры могут использовать в качестве таможенной декларации транспортные, коммерческие документы. Оформляет эту таможенную декларацию в виде реестра перевозчик, который одновременно имеет статус таможенного представителя.

Но перевозчик редко ограничивается одним отправителем. Поэтому в одном реестре декларируются товары сотен экспортеров, и дать копию всего реестра (то есть таможенной декларации) каждому экспортеру невозможно. Хотя бы из-за ограничений по линии коммерческой тайны и защиты персональных данных. Выходом могла бы стать выписка из реестра, в которой указывается товар отдельно взятого экспортера.

Надо сказать, что на практике некоторые таможни такие выписки заверяют, а налоговые инспекции принимают. Однако если учитывать прямое толкование норм НК РФ, использование выписки, а не копии декларации не допускается. Со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экспортера.

Вопросы вызывает и необходимость отметок таможенной декларации в двух таможенных органах. Современное развитие технологий электронного декларирования и практика таможенного оформления позволяет свести эту процедуру к разумному минимуму. Потому что государственные органы могут при помощи информационной системы в любой момент убедиться, что задекларированный товар фактически вывезен с территории России.

Таким образом, в случае принятия предлагаемых поправок, налогоплательщик-экспортер, получивший у перевозчика (или у таможни) свою отдельную выписку из общего реестра, может обращаться за ее заверением только в один таможенный орган — тот который принял реестр и оформил помещение товаров под таможенную процедуру экспорта. Это будет существенным упрощением таможенно-налогового администрирования и улучшит положение налогоплательщиков-экспортеров.

В ТПП РФ подчеркнули еще одну важную деталь. При торговле через интернет, особенно при продажах физическим лицам, экспортер вряд ли сможет предоставить сотрудникам ФНС контракт, а в качестве подтверждения оплаты товаров, поставленных на экспорт — электронный чек. Предлагается предусмотреть возможность предоставления любого документа, подтверждающего фактическую оплату товара.