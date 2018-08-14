За сутки биткоин «потерял» около $400 от своей цены

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки курс биткоина упал на 6,23% и на текущий час криптовалюта стоит чуть более $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Таким образом, по данным торгов, самая известная мировая криптовалюта за сутки 13 августа потеряла около $400 от своей цены. Следует отметить, что на фоне падения биткоина другие криптовалюты «провалились» ещё сильнее: Ethereum просел до $265 (-17,08%), Ripple упал до $0,2637 (-13,37%). По данным портала, текущая капитализация мирового рынка криптовалют составляет более $194 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании Group-IB, работающей в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений, чаще всего жертвами киберпреступников в 2016 и 2017 годах становились пользователи криптобирж из России, США и КНР.

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