«Повышение пенсионного возраста — дополнительная нагрузка на бизнес»

Владикавказ, , 11:33 — REGNUM Повышение пенсионного возраста не нужно рассматривать отдельно от пенсионной реформы. Реформа нуждается не только в увеличении пенсионного возраста, но еще в целом ряде мероприятий, нужно реформировать саму систему, заявил корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Северная Осетия-Алания Тимур Медоев.

«В частности, стоит рассмотреть порядок начисления пенсий, регулирование самого Пенсионного фонда РФ (ПФР), его работу, которая вызывает много вопросов, отчисления для индивидуальных предпринимателей, их сумму и количество, порядок наследования накопительной части пенсии. Есть ещё много вопросов, которые стоит обсуждать», — считает бизнес-омбудсмен.

Нельзя сказать, что правительство РФ принимает неверное решение, наверняка это решение о повышении пенсионного возраста назрело в смысле, в котором предлагается его обсуждать, — необходима экономия средств. Но должно быть широкое общественное обсуждение, может даже инициировать референдум по этому вопросу.

«Если говорить с позиции бизнеса, то повышение пенсионного возраста — это дополнительная нагрузка на бизнес. Если говорить о трудоустройстве граждан, которым продлят пенсионный возраст, то законопроект вышел половинчато. Сначала нужно было дать больше экономических свобод самозянятым гражданам для реализации налогообложения. В России огромная самозянятых, которые могли бы отчисляли налоги, находится в «тени». При повышении пенсионного возраста нужно в первую очередь в этом направлении работать», — высказал свою точку зрения Медоев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»