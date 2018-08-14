«Колоссальный ущерб экономике Украины» — давно свершившийся факт

Киев, , 11:18 — REGNUM Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов в эфире одного из местных телеканалов заявил, что «разрыв торговых отношений с Россией», предложенный ранее экс-президентом Украины Виктором Ющенко, нанес бы экономике Украины «колоссальный ущерб». Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины, в том числе и в некоторых критически важных отраслях, констатировал Суслов.

«Разрыв торговых отношений с Россией» — мантра, к которой майданная власть прибегает довольно часто, но нельзя сказать, что совсем уж всерьез. О чем говорить, если даже президент Украины продолжает вести бизнес в России, и «Рошен» — отнюдь не единственный пример. Но нужно не давать угаснуть теме «войны с Россией». И обсуждать если не войну в Донбассе, так прекращение транспортного сообщения, а если не транспорт, так торговлю.

При этом со стороны России мы в целом ряде случаев наблюдаем снисходительно-пренебрежительное отношение к этим процессам. Игра в русофобию, нацизм — «ну и что». Отчасти такое отношение объясняется представлением, что экономика отдельно, а политика отдельно. Отчасти — нежеланием терять доходы. Иногда — заботой о гражданах завоеванной майданом страны. Будь отношение другим, последствия для Украины были бы критическими.

Вместе с тем Виктор Суслов напрасно говорит о «колоссальном ущербе экономике Украины» как о некоей тревожной перспективе. Этот ущерб давно уже нанесен, и нанесла его сама майданная власть. Мелкое и крупное рейдерство не оставило на бизнес-климате камня на камне. Привычка руководства страны воровать из бюджета и хранить украденное в Панаме тоже не способствует росту. Не говоря уж о том, сколько денег взято в кредит и куда именно они исчезли.

Можно было бы говорить, что майданную власть экономика не интересует в принципе и что ради воображаемых войн с воображаемым агрессором она готова идти на любые потери. Это так, но только если речь о бюджетных деньгах. А когда деньги свои, то ситуация меняется, что и показывает пример Порошенко. Сочетание обнищания бюджета с заработками лидеров майдана на «запретном» — еще один «колоссальный ущерб экономике Украины».