Минкавказ: На Кавминводах собрано 60 млн рублей за счет курортного сбора

Железноводск, Ставропольский край, , 11:18 — REGNUM В Ставропольском крае с начала проведения эксперимента по курортному сбору получено уже около 60 млн рублей. На собранные денежные средства будут приводить в порядок инфраструктуру курортных объектов Кавминвод. Так, уже выделено 9 млн рублей на реконcтрукцию Курортного парка в Железноводске.

Эти данные были приведены 13 августа в ходе рабочего визита министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева на Ставрополье. Глава ведомства отметил, что местные жители и гости курортов Кавминвод должны видеть, что денежные средства от курортного сбора направлены только на определённые цели — развитие парков, скверов, пешеходных зон и других объектов курортной инфраструктуры.

В ходе визита в санаторий «Источник» в Ессентуках Чеботареву показали площадку, на которой в 2018 году начнутся работы по благоустройству участка улицы и площади перед входом в Курортный парк. Денежные средства на это проект получены от курортного сбора. В Железноводске будет вложено порядка 26 млн рублей на замену плитки и элементов освещения на терренкуре в Курортном парке. Из них третья часть — денежные средства от курортного сбора.

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Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор, установленный властями Ставропольского края, составил 50 рублей с человека. Он начал действовать с 1 мая 2018 года в городах-курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. За восемь месяцев 2018 года прогнозный объём поступлений должен составить 181 млн рублей. Всего же за пять лет планируется собрать почти 1,3 млрд рублей.