«Натали Турс»: операционная деятельность приостановлена

Москва, , 11:20 — REGNUM Российский туроператор «Натали Турс» объявил о приостановке операционной деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«Компания «Натали Турс» приостановила свою операционную деятельность», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей не приводится. Указан лишь телефон для справок. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля «Натали Турс», один из крупнейших в России туроператоров, объявил об аннулировании зарубежных туров и прекращении продаж в связи с финансовыми трудностями.

До 1 октября туров и авиабилетов было продано на $15 млн. По оценкам, пострадать могут до 30 тыс. клиентов компании.

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