Жителей Приангарья ожидает трёхкратное увеличение мусорных тарифов

Иркутск, , 11:21 — REGNUM Похоже, что в Иркутской области без корректировки новой территориальной схемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, которая должна начать действовать с 1 января 2019 года, возрастёт социальная напряжённость и возникнут вполне определённые проблемы с реализацией «мусорной реформы». Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщения ircity.ru по итогам заседания регионального совета глав муниципальных образований.

В частности, вполне обоснованные опасения мэры высказали по поводу предстоящего трёхкратного повышения тарифов за сбор мусора в городах, а главы сельских поселений указали на то обстоятельство, что селяне ранее вообще не платили за утилизацию отходов.

Мэр Свирска Владимир Орноев заявил, что есть вопросы по утверждению тарифов и организации контейнерных площадок, а власти Саянска напомнили, что в формируемом бюджете нет денег на реализацию «мусорных» полномочий. В Усть-Кутском районе заявили о недостаточности полигонов, переполненности свалок, а в Катангском районе подняли проблему отсутствия дорог.

Напомним, ситуация в сфере обращения с отходами в Иркутской области характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением вреда здоровью и благополучию населения и нерациональным использованием вторичных материальных ресурсов. Средняя по области инженерная обеспеченность канализацией населённых пунктов составляет 29,4%. Всего в регионе насчитывается 948 несанкционированных свалок, на ликвидацию которых требуется 6 миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в каждом субъекте РФ должна быть разработана, во-первых, региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая, в частности, стимулирование строительства объектов для обработки, утилизации и захоронения отходов, выявление мест несанкционированного размещения отходов. Во-вторых, каждому региону было необходимо утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, в которой должны содержаться данные о нахождении источников образования отходов, общем количестве отходов, месте нахождения объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, а также схема потоков отходов — их движение от места образования до места переработки и захоронения.

Но как впоследствии выяснилось, схемы во многих регионах были сделаны настолько шаблонно и небрежно, что в отсутствие достаточного количества средств на их практическую реализацию критика «мусорной реформы» и протесты стали неизбежными.

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