«Оппоблок» в Раде: «Европа Украине ничего не предложила»

Киев, , 11:04 — REGNUM Украинскому бизнесу нужно предложить конкурентоспособную продукцию и услуги, чтобы быстрее выйти на рынки Европейского Союза и компенсировать потери от закрытия российского рынка. Об этом 14 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий.

«В Советском Союзе большинство предприятий были построены после Великой Отечественной войны. Они в основном были ориентированы на работу на внутренний соцлагерь. Поэтому основными нашими бизнес партнерами, если так можно выразиться, для Украины были российские предприятия. Рынки наши там», — сказал Балицкий.

Он напомнил, что квоты на основные виды украинских товаров, которые ЕС ввел в рамках так называемой зоны свободной торговли с Украиной, блокируют выход украинской продукции.

«Европа нам пока ничего не предложила. Вы знаете, когда заканчиваются наши квоты? К сожалению, наши квоты в ЕС по многим товарным позициям кончаются в январе. Для того чтобы отказываться, мы должны его чем-то заменить. Нам нужно искать варианты, каким образом менять эти рынки, чтобы нам Европа что-то предложила», — добавил Балицкий.

Как сообщалось, в августе третий президент Украины Виктор Ющенко призвал Киев ввести визовый режим и порвать торгово-экономические отношения с Россией. По его словам, с 2014 по 2017 гг. РФ все ещё остается главным торговым партнером Украины.

«Если Россия в 2014 году — первый торговый партнер, в 2015 — первый, в 2016 — первый торговый партнер, в 2017 — первый торговый партнер. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории? Ну, вы — смешные», — сказал Ющенко.

Напомним, по итогам 2017 года доля Евросоюза в украинском экспорте достигла 40,5% и стала самой высокой с 2004 года. При этом доля стран СНГ в украинском экспорте не превышает 16%, из которых доля России составляет 9,1% (3,93 млрд. долл), а доля Беларуси — 2,6% (1,14 млрд. долл). В прошлом году общая сумма товарооборота Украины с РФ составила 11 млрд долларов.

Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.