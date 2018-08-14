В Киеве кардинально обновят парк общественного транспорта до 2025 года

Киев, , 10:58 — REGNUM Киевское коммунальное предприятие (КП) «Киевпастранс» до 2025 года обновит парк общественного транспорта, сообщают 14 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, до 2025 года «Киевпастранс» закупит 714 автобусов, 606 троллейбусов и 294 трамвая. Предполагается, что парк общественного транспорта также будет расширен на 225 автобусов, 215 троллейбусов и 63 трамвая.

Напомним, ранее в Киевской горадминистрации заявили, что общественный транспорт столицы Украины находится в критическом состоянии: изношены 80% автобусов, 70% троллейбусов и 75% трамваев. А тот транспорт, который не требует замены, подлежит капитальному ремонту.

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Отметим, что ранее в Киеве подняли цены на общественный транспорт с 4 до 8 гривен (с 10 до 20 рублей), что сильно возмутило горожан.