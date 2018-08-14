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Журавлёв: Сравнение Тимошенко украинцев с рабами льстит Киеву

Экономика

Что останется потомкам?

Журавлёв: Сравнение Тимошенко украинцев с рабами льстит Киеву
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Москва, 14 августа 2018, 10:50 — REGNUM  Сравнение Юлии Тимошенко заработков украинцев с доходами рабов в Египте льстит властям Киева, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Тимошенко льстит украинским властям. От древнеегипетских фараонов остались великие пирамиды. А киевский режим способен оставить после себя только горы мусора», — отметил Журавлёв в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Тимошенко подвергла критике экономическую политику Киева. Политик обратила внимание на то, что в украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30−40 копеек за килограмм, указала она. На взгляд Тимошенко, рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: Украинцы живут хуже рабов в Древнем Египте

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