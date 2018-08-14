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На Украине произошел обвал производства автомобилей

Экономика

Единственный завод, выпускающий легковые автомобили, сократил их выпуск в четыре раза

На Украине произошел обвал производства автомобилей
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Киев, 14 августа 2018, 10:18 — REGNUM  На 67% упало производство автомобилей на Украине в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщают 14 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, в июле украинские производители автомобилей продали 221 машину. При этом по сравнению с июлем 2017 года производство упало на 57%. Причина спада — сокращение производства на заводе «Еврокар» в Закарпатской области, который остался единственным предприятием на Украине, продолжающим выпускать легковые автомобили в 2018 году. Так, завод собрал в июле 150 машин — это в два раза меньше показателя июля 2017 года и в четыре раза меньше показателя июня 2018 года.

Напомним, за десять лет производство автомобилей на Украине сократилось в 90 раз.

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