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Внешнеторговый оборот Калужской области с Китаем увеличился на 40%

Экономика

В регионе активно развиваются китайский автопром

Калуга, 14 августа 2018, 10:18 — REGNUM  Объем торговых операций Калужской области с Китаем в январе-мае 2018 года достиг $420,7 млн, что свидетельствует о 40-процентном увеличении показателя при его сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 14 августа пресс-служба агентства регионального развития Калужской области.

Отмечается, что успеху способствовало подписанное еще в 2000 году соглашение между Правительством Калужской области и Народным Правительством провинции Шэньси о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, с одной стороны. С другой — в регионе активно развиваются китайские предприятия автомобильной индустрии.

Так, компания Yapp Rus Automotive System производит топливные системы для легковых автомобилей, Fuyao Glass Industry Group — стекло. Кроме того, китайские подрядчики участвуют в оснащении передовых предприятий региона, например самого крупного в России цементного завода группы Lafarge и взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Калуга».

15 августа в Москве состоится презентация торгово-экономического сотрудничества между Китаем (провинция Шэньси) и Россией. В ней примет участие делегация Калужской области под руководством замгубернатора Владимира Попова. Предполагается, что во время переговоров будут намечены перспективные направления сотрудничества в формате созданных в калужском регионе отраслевых кластеров.

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Российско-китайские отношения
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