«Повышение пенсионного возраста принесёт пользу будущим поколениям»

Нарьян-Мар, , 10:13 — REGNUM Повышение пенсионного возраста необходимо — это позволит повысить размер пенсий нынешним пенсионерам и пополнить бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Молодёжь Ненецкого АО позитивно относится к предложению правительства, потому что это принесёт экономическую пользу и стране, и будущим поколениям, потому что они будут получать достойную пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Центра кластерного развития Ненецкого АО Сергей Мишин.

«Пенсионная реформа, которая была проведена еще в СССР, давно устарела. Условия жизни людей существенно изменились и отличаются от тех, которые были 50−60 лет назад. Выросло качество жизни граждан, улучшился быт и условия трудовой деятельности. Также увеличилась продолжительность жизни в стране. Все эти факторы говорят в пользу повышения пенсионного возраста», — высказал свое мнение Мишин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»