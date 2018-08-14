Вторник, 14 Августа 2018 года
10:47:12 МСК

«Повышение пенсионного возраста принесёт пользу будущим поколениям»

Экономика

…потому что они буду получать достойную пенсию, заявил эксперт

«Повышение пенсионного возраста принесёт пользу будущим поколениям»
Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Нарьян-Мар, 14 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста необходимо — это позволит повысить размер пенсий нынешним пенсионерам и пополнить бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Молодёжь Ненецкого АО позитивно относится к предложению правительства, потому что это принесёт экономическую пользу и стране, и будущим поколениям, потому что они будут получать достойную пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Центра кластерного развития Ненецкого АО Сергей Мишин.

«Пенсионная реформа, которая была проведена еще в СССР, давно устарела. Условия жизни людей существенно изменились и отличаются от тех, которые были 50−60 лет назад. Выросло качество жизни граждан, улучшился быт и условия трудовой деятельности. Также увеличилась продолжительность жизни в стране. Все эти факторы говорят в пользу повышения пенсионного возраста», — высказал свое мнение Мишин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить