«Основная причина повышения возраста – увеличение размера пенсий»

Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, проблемы в Пенсионом фонде РФ (ПФР) есть. Разговоры о повышении пенсионного возраста шли давно, люди знали, что когда-нибудь этот вопрос будет поднят, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю Татьяна Мелехина.

Одна из основных причин повышения возраста — это повышение размера пенсий неработающим пенсионерам. Не сегодняшний день пенсия очень маленькая, поэтому граждане, которым назначается пенсия, продолжают работать. Для того чтобы у российских неработающих пенсионеров была достойная пенсия, этот шаг нужно сделать.

«Также повышать возраст надо, потому что в стране улучшилось качество жизни, улучшились бытовые условия и условия труда, труд стал более автоматизированный. А для более безболезненного для людей повышения пенсионного возраста власти предусмотрели плавный переход выхода на пенсию, это не будет так критично», — высказала свою точку зрения Мелехина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»