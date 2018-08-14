Пятая часть собственных доходов: район в Чувашии закупает восемь легковушек

Чебоксары, , 09:44 — REGNUM Алатырский район Чувашии закупает восемь новых легковых автомобилей для сельских поселений. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. На это выделяется около 5,4 млн рублей бюджетных средств, что составляет почти пятую часть собственных доходов муниципального бюджета по итогам I полугодия текущего года.

Заказчиком закупки выступает администрация Алатырского района. Планируется приобрести легковые автомобили для восьми сельских поселений муниципалитета — Алтышевского, Атратского, Ахматовского, Восходского, Кувакинского, Иваньково-Ленинского, Первомайского и Староайбесинского. В техническом задании уточняется, что все машины — отечественного производителя (или аналоги). В качестве варианта заявлена одна «Лада Ларгус» и семь седанов «Лада Веста», которые должны быть «ледникового» цвета и оснащены кондиционером, аудиосистемой, лёгкой тонировкой стёкол.

Начальная цена аукциона составила 5 373 738 рублей. Данные средства выделяются из республиканской казны Чувашии и местного бюджета Алатырского района, о размере софинансирования не уточняется. Отметим, доходы бюджета Алатырского района в I полугодии 2018 года составили 132,7 млн рублей, в том числе собственные поступления — 25,4 млн рублей.

Аукцион намечен на 3 сентября.