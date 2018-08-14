Строители приступили к сбору пролетов моста в КНР «Благовещенск-Хэйхэ»

Благовещенск, , 09:41 — REGNUM Строительство основного моста через Амур с российской стороны перешло в решающую фазу — строители приступили к возведению опор и сборке пролетного строения, сообщил 14 августа руководитель УСК «Мост» Виталий Скнарин.

«Параллельно со строительством опор, мы начали собирать пролетное строение. На эту минуту собрано уже порядка 450 тонн металлоконструкций, заварено 7 стыков в полном сечении», — приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития.

Скнарин добавил, что к настоящему времени полностью смонтирована конструкция для надвижки моста, которая будет задавать направление всему сооружению.

Отмечается также, что в другой части проекта — на мосту, расположенном над протокой Каникурганской, — строители закончили работы по надвижке пролетного строения. Его длина составляет 278 метров, а общий вес — около тысячи тонн. После того, как пролётное строение опустят, строители начнут бетонирование под будущую проезжую часть.

Напомним, строительство моста в КНР «Благовещенск-Хэйхэ» началось в декабре 2016 года. Предполагается, что строительные работы на объекте завершатся к концу 2019 года. В настоящее время строительство ведется в круглосуточном режиме, в работах задействовано более 550 человек.