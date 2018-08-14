Цены на нефть ведут себя неоднозначно

Москва, , 09:22 — REGNUM Нефть марки Brent показала 13 августа довольно волатильные внутридневные торги. Котировки успели побывать за пределами уровня $73, спуститься к минимумам середины апреля в районе $71 и вернуться на исходные позиции в области $72,80, где цена находится и на утренних торгах 14 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Неоднозначное поведение цен на черное золото подтверждает наличие противодействующих факторов в сырьевом сегменте, тогда как недельные графики показывают, что медвежьи сигналы все же превалируют. Всплеск продаж, который впоследствии был быстро отыгран, спровоцировали разговоры о том, что власти Ирана планируют предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии и уже ведут переговоры по поводу согласования долгосрочных контрактов», — пояснил эксперт.

Таким образом Иран готовится к американским санкциям, выбрав в качестве стратегической мишени рынки АТР, которые считаются приоритетными для страны в силу наличия крупных потребителей. И прежде всего это, конечно, Китай.

Что касается других факторов, на Brent продолжает давить сочетание сильного доллара и уклонения от рисков.

«Также в ближайшее время игроки, вероятно, будут воздерживаться от покупок на опасениях выхода медвежьей статистики из США на этой неделе в свете резкого роста буровой активности в стране. Если добыча на сланцевых месторождениях возобновит рост и вернется к рекордным 11 млн баррелей в сутки, это станет еще одним сдерживающим фактором для роста цен», — отметил Мащенко.

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