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Челябинский меткомбинат поставил суточный рекорд по выпуску рельсов

Экономика

За сутки было произведено 3,3 тысячи тонн металлопроката

Челябинский меткомбинат поставил суточный рекорд по выпуску рельсов
Рельсы

Челябинск, 14 августа 2018, 09:14 — REGNUM  Более 3,3 тыс. тонн рельсового металлопроката выпустили работники рельсобалочного стана Челябинского металлургического комбината (ЧМК», входит в группу «Мечел») за сутки, сообщает 14 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Отмечается, что среднее суточное производство на комбинате составляет 2,9 тыс. тонн. При этом поставленный рекорд уже не первый: в один из дней в ноябре 2017 года предприятие выпустило 3,2 тыс. тонн рельсов. Продукция предприятия — рельсы Р65 длиной 100 метров — будет направлена на нужды ОАО «РЖД».

Запущенный в 2013 году рельсобалочный стан ЧМК производит высококачественный фасонный прокат: рельсы длиной до 100 метров и балку. Производство осуществляется по уникальной технологии закалки в жидком полимере. Это обеспечивает их высокое качество и надежность и надежность продукции. В настоящее время на комбинате планируют приступить к освоению новых экспортных рынков.

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Металлургия и металлообработка
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