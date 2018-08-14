Челябинский меткомбинат поставил суточный рекорд по выпуску рельсов

Челябинск, , 09:14 — REGNUM Более 3,3 тыс. тонн рельсового металлопроката выпустили работники рельсобалочного стана Челябинского металлургического комбината (ЧМК», входит в группу «Мечел») за сутки, сообщает 14 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Отмечается, что среднее суточное производство на комбинате составляет 2,9 тыс. тонн. При этом поставленный рекорд уже не первый: в один из дней в ноябре 2017 года предприятие выпустило 3,2 тыс. тонн рельсов. Продукция предприятия — рельсы Р65 длиной 100 метров — будет направлена на нужды ОАО «РЖД».

Запущенный в 2013 году рельсобалочный стан ЧМК производит высококачественный фасонный прокат: рельсы длиной до 100 метров и балку. Производство осуществляется по уникальной технологии закалки в жидком полимере. Это обеспечивает их высокое качество и надежность и надежность продукции. В настоящее время на комбинате планируют приступить к освоению новых экспортных рынков.

Читайте также: Сталинский привет со дна пруда: главное в Челябинске