В окрестностях Екатеринбурга построят пять заводов по переработке мусора

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В пригороде Екатеринбурга запланировано строительство пяти заводов по переработке бытовых отходов. Об этом во время передачи «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил заместитель главы администрации города по стратегическому планированию Андрей Корюков.

Чиновник уточнил, что в рамках развития городской агломерации встанет вопрос о вывозе и утилизации бытовых отходов.

«Нужно построить вокруг города Екатеринбурга таких пять заводов. На Широкой речке он у нас уже с вами существует. Он показал свою эффективность, и сегодня до 60% отходов мы вовлекаем обратно, а возможно, по европейским мерками и до 80%. Но пять таких заводов должны стать вокруг города Екатеринбурга. Надо договориться с каждым городом, где будет выделена рекреационная зона», — заявил Андрей Корюков, уточнив, что одна из таких площадок может появиться в посёлке Первомайский Берёзовского городского округа.

По мнению чиновника, подобные современные предприятия, вопреки расхожему мнению, не будут источать неприятный запах и не станут архитектурно выделяться среди других построек.

Напомним, что планы по строительству мусороперерабатывающих заводов существуют в рамках развития агломерации «Большой Екатеринбург».