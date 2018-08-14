«Молодёжь сама должна позаботиться о своей пенсии»

Петропавловск-Камчатский, , 09:00 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста положительное. Такой шаг властей приведет к увеличению пенсий нынешних пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Камчатской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Петр Скрипник.

Кроме того, повышению пенсионного возраста снизит нагрузку на экономику, увеличит число работающих граждан, которых в стране не хватает, то есть этот шаг даст позитивный толчок к дальнейшему развитию страны.

«Молодые люди должны с момента выхода на работу заботиться о своей пенсии, может быть, заключать договора о накопительной пенсии. Но, к сожалению, молодежь сейчас не очень активная и не задумывается о своей будущей пенсии, в основном люди в России надеются на государство», — высказал свое мнение Скрипник.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»