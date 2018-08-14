Больше всего денег с Украины перечисляют в Россию

Киев, , 08:50 — REGNUM Денежные переводы с Украины в Россию в первом полугодии 2018 года составили 38% от всех переводов с Украины, сообщает 14 августа «Зеркало недели».

Согласно сообщению, в первом полугодии 2018 года с Украины было переведено $140 млн, тогда как на Украину перевели $1,209 млрд. Больше всего на Украине переводили деньги из США, Израиля и России. С Украины переводили больше всего в Россию, Грузию и Китай.

Напомним, за три месяца 2018 года из Польши на Украину мигранты перевели около $810 млн, что на $190 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Причем переводы украинских мигрантов составляют 90% от всех переводов мигрантов в Польше.

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