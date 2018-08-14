«Уйти от «серых» зарплат помогут частные пенсионные фонды и страхование»

Петропавловск-Камчатский, , 08:38 — REGNUM В пенсионное законодательство России давно было пора ввести изменения. Российский народ привык надеяться на государство, но молодёжь, начиная свой трудовой путь, должна заботиться о будущей пенсии и заключать договора накопительного страхования, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Совета камчатской региональной общественной организации «Содружество», председатель Общественного совета при Агентстве по внутренней политике Камчатского края Надежда Тихонова.

Молодые люди должны сами себе накапливать пенсию. При поступлении на работу они могут заключать частные договора либо со страховой компанией, либо с частным пенсионным фондом. Таким образом, молодой работник страхует и свою жизнь, и накапливает деньги на пенсию. Такая практика развита во всём мире. Кроме того, при таком подходе есть большой плюс — исчезнут организации, где платят «серые» зарплаты.

«Повышение пенсионного возраста — это правильный шаг правительства РФ, это заставит людей больше заботиться о себе и о своем здоровье, а не надеяться на государство», — высказал свое мнение Тихонова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»