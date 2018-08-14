Чебоксарский «Промлит» трудоустроил 100 новых сотрудников за два месяца

Чебоксары, , 08:06 — REGNUM Более 100 новых сотрудников трудоустроились на Чебоксарский завод промышленного литья за последние два месяца, сообщает пресс-служба предприятия. Только на прошедшей неделе в «Промтрактор-Промлит» пришли работать 16 человек.

Отмечается, что такая положительная динамика достигается за счет ежемесячного наращивания объема выпуска продукции на 20−30%. Однако дефицит рабочих рук, несмотря на непрерывную активную деятельность по привлечению персонала, все еще остается узким местом.

«Сегодня на заводе работает 1,5 тысячи человек, средняя заработная плата которых составляет порядка 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Для достижения запланированных показателей Чебоксарскому заводу промышленного литья необходимо набрать еще около 800 рабочих.

Ранее генеральный директор предприятия Юрий Костромичев сообщал, что увеличение спроса на продукцию позволило увеличить объемы производства в 1,5 раза и выйти на стабильную работу. Он пояснял, что до конца года завод сможет принять на работу порядка 800 человек.

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