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Деноминированная валюта Венесуэлы получит название «суверенный боливар»

Экономика

С 20 августа в стране начнет действовать новая система зарплат и цен

Каракас, 14 августа 2018, 08:08 — REGNUM  С 20 августа в Венесуэле начнет действовать новая система заработных плат и цен, привязанная к криптовалюте петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро 13 августа, передает телеканал TeleSur.

По словам Мадуро, это «будет означать существенное улучшение и стабильный доход рабочих», а также «зафиксирует максимальную цену продаж». Президент пообещал, что новая система будет гарантом отсутствия спекуляций на рынке.

С этого дня в стране будут две расчетные единицы: петро и новая валюта, которая после деноминации получит название суверенный боливар. По оценке президента, к 2020 году Венесуэла восстановит стабильность, экономическое и социальное процветание.

20 августа, когда реформа вступит в силу, объявлено выходным днем.

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