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В Китае замедлился рост торговли потребительскими товарами к июню 2018 года

Экономика

8,8% в июле против 9% в июне 2018 года

В Китае замедлился рост торговли потребительскими товарами к июню 2018 года
Торговля в Китае

Пекин, 14 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Розничная торговля потребительскими товарами в Китае выросла в июле выросла в городовом измерении на 8,8%, сообщили в Госстате Китая, передает 14 августа агентство Синьхуа.

Розничная торговля товарами широкого потребления в Китае в июле 2018 года показала 8,8% роста в сравнении с тем же месяцем 2017 года. Однако данный показатель несколько ниже 9%, который был достигнут в июне этого года, отметили в Государственном бюро статистики КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство Китая в июле 2018 года выросло на 6% по отношению к тому же месяцу 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Промышленное производство Китая в июле выросло на 6% к июлю 2017 года

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Экономика Китая
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