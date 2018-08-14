«Повышение возраста не вызывает удовольствия ни у населения, ни у власти»

Волгоград, , 07:38 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается достаточно давно, ни для кого это не было сюрпризом. Большого удовольствия эта мера не вызывает ни у населения, ни у властей, эта мера достаточно непопулярная, но другого выхода нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина.

При последних изменениях, внесенных в пенсионную реформу, соотношение пенсионеров и работающих было один к четырём, в настоящее время это соотношение практически сравнялось — на одно пенсионера приходится практически один работающий. Это произошло, во-первых, за счет увеличение продолжительности жизни в России, а во-вторых, из-за демографической ямы в 90-х годах XX века. Поэтому, чтобы изменить положение дел, необходимо поднимать возрастную планку.

«Повышение пенсионного возраста должно идти с большим комплексом мер, в частности, по улучшению здравоохранения, по социальному обеспечению пожилых людей, по повышению размера пенсий. Если повышение возраста будет проходить со всеми этими мерами, то процесс пройдет безболезненно для людей. Хочется надеяться, что власти пересмотрят возрастную планку (восемь и пять лет), и такого резкого скачка не будет, а сам переходный период будет более плавным и щадящим», — высказала Бухтина свое мнение.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»