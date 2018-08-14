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Жители Нерюнгри не могут вылететь в отпуск из-за дороговизны авиабилетов

Экономика

В городе остаются нерешенными вопросы со строительством жилья и социальных объектов

Нерюнгри, Якутия, 14 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Отсутствие достаточной поддержки некоторых удаленных населенных пунктов приводит к недоступности транспортного сообщения. Например, жители Нерюнгри не могут вылететь в отпуск из-за дороговизны авиабилетов, сообщила председатель Совета директоров компании «Колмар Груп» Анна Цивилева во время заседания правительственной комиссии на Камчатке по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

«На сегодняшний день билеты на самолет настолько высокие, что местные жители не могут себе позволить выехать в отпуск ни по России, ни за рубеж», — приводит ее слова пресс-служба компании.

Она также подчеркнула, что в городе остаются нерешенными вопросы со строительством капитального жилого фонда и объектов для досуга — круглогодичного бассейна и летних оздоровительных лагерей.

Вместе с тем в 2018 году «Колмар» оплатил проектные работы по реконструкции здания аэропорта города Нерюнгри. В компании убеждены, что это позволит местным жителям получить современный авиатерминал. Также «Колмар» начал развивать свое собственное туристического направление, с тем чтобы все больше россиян и зарубежных туристов посещали и влюблялись в живописный край Якутии.

Компания «Колмар» основана в 2004 году и сегодня является крупным холдингом, объединяющим промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

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