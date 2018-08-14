Нефть не верит в оптимизм доклада ОПЕК

Москва, , 07:15 — REGNUM На торгах ICE 13 августа нефть Brent немного понизилась в цене на 0,5%, до $72,57 за баррель. Котировки Brent демонстрируют стабильность, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

13 августа был опубликован доклад ОПЕК, касающийся ситуации на нефтяном рынке, в котором было сказано, что в июле ОПЕК снизила объемы перевыполнения соглашений, достигнутых в Вене в июне 2018 года, и выполнила их только на 115%. Также там говорилось, что в июле Саудовская Аравия снизила добычу нефти значительно больше, чем было допустимо соглашением «ОПЕК+» — до 10,387 млн баррелей в сутки.

В докладе ОПЕК говорилось, что мировой спрос на нефть сейчас на подъеме. Однако, видимо, у участников нефтяного рынка есть скептицизм относительно оптимистичных заявлений нефтяного картеля, связанный, скорее всего, с опасениями замедления экономического роста в Китае и пессимизмом на валютных рынках развивающихся стран. А это может произойти на фоне обострившейся торговой войны США и Китая. В ближайшие дни нефть марки Brent будет торговаться в коридоре $71−73,50 за баррель.

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